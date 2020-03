Filhos de Eliana estão em quarentena após viagem para o exterior

Bolsonaro não é um homem mau

Eliana contou que os dois filhos estão em quarentena após chegarem de uma viagem de Orlando.

O relato foi feito em sua conta do Instagram: "Atenção meus amores, se informem como se cuidar em tempos de coronavírus. Temos que fazer o que os profissionais da área de saúde nos indicam. Todos nós, juntos! Meus filhos estão de quarentena desde que viemos de um passeio em Orlando há 15 dias e vão continuar estudando aqui de casa”, contou.

Ela e o marido também estão tomando as medidas de prevenção, que estão sendo recomendo pelos órgão de saúde: "Temos saído apenas se for realmente necessário, levando sempre álcool gel. Não cumprimentamos as pessoas com contato físico (nada de beijos e abraços)”, disse ela em um dos trechos do desabafo.