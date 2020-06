Filha de Silas Câmara dá festão de aniversário em meio a pandemia e causa revolta

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

A filha do deputado federal Silas Câmara. Milena Câmara Godoy, abriu as portas de sua casa em Brasília na última sexta-feira (19), para a comemoração do aniversário da amiga, a blogueira Flay Leite.

De acordo com o colunista Leo Dias, a festa, que contou com a presença da alta cúpula da sociedade de Brasília, como Arnaldo Pinho, enteado do ministro do STF Gilmar Mendes, Tatiana Mauriz, dona de uma rede de joalheira e Regina Abreu, namorada do Deputado Cristiano Araújo gerou revolta nos moradores da cidade. Isso porque ainda segundo Leo Dias, os garçons no local não foram testados ou sequer estariam usando máscaras. A festa ocorreu no dia em que o país atingiu a marca de 1 milhão de infectados pela Covid-19.

Criticada nas redes sociais, a blogueira Flay Leite resolveu se pronunciar: “Como todos sabem ontem foi meu aniversário. Os que me conhecem sabem que, de algum modo, sempre gostei de celebrar.

Para mim, aniversário é momento de recomeçar, deixar o passado de lado, superar as dificuldades e olhar para a frente. É sempre uma mudança de ciclo.

Como não sou de Brasília, os amigos que aqui criei são a minha família e, num dia especial pra mim, julguei importante estar com os mais próximos.

Em tempos de pandemia, pensei muito em como conseguir realizar essa pequena união sem colocar ninguém em risco. Me preocupei ao máximo em fazer tudo de forma cuidadosa.

O almoço foi elaborado para apenas 15 pessoas, as mesas foram colocadas em uma distância segura e em um espaço amplo, e os convidados foram devidamente testados. Jamais colocaria em risco as pessoas que mais amo.

Fiz o possível para que esses poucos amigos pudessem estar comigo, mas sem esquecer jamais do gravíssimo momento que estamos vivendo.

Nesses tempos difíceis, cada pessoa procura, a seu modo, escapar da angústia do isolamento social.

Peço desculpas se eventualmente essa minha celebração soou como ofensiva a alguém. Jamais tive a intenção de menosprezar o sofrimento de quem quer que seja ou de relativizar a gravidade da pandemia.

Que essa fase que vivemos possa nos trazer algo de bom. Quem sabe, uma pitada a mais de compaixão, amor e perdão ao próximo.”