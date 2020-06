Fê Paes Leme revela problemas após se recuperar da Covid-19: 'nada voltou como antes'

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Depois de passar um tempo sumida das redes sociais, Fernanda Paes Leme fez um desabafo aos seguidores neste final de semana, revelando que está enfrentando outros problemas após se recuperar da Covid-19, que teve em março deste ano.

A atriz contou que as coisas não têm sido mais as mesmas no quesito saúde: "A minha imunidade não estava boa, sentia que depois que tive o corona nada voltou como era antes. Realmente, eu sinto isso, tive várias coisas depois, conjuntivite, sinusite, quadros de sinusite que nunca tive parecido, de não passar nunca, enfim...", disse.

Fernanda precisou ficar internada no hospital com um problema intestinal e gástrico, além de descobrir que terá de operar pedras na vesícula: "Fiquei internada dois dias, com uma inflamação no intestino, gastrite. Tem muito a ver com o emocional, com as coisas que não posso comer e acabo comendo. Minha alimentação tem que voltar a ser mais regrada, e é muito difícil. Nesse momento de pandemia, a gente acaba querendo compensar, descontando na comida, querendo comer coisas deliciosas pra gente ficar um pouco mais feliz, isso acontece", afirmou. "Mas está tudo bem, já saí do hospital".

"Infelizmente, eu tenho e já tive síndrome do intestino irritado, já tive vários problemas gástricos anos atrás e sim eles voltam. Vou cuidar dessa parte de novo", explicou.