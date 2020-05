Ex-jogador do Vasco e do Corinthians morre vítima de coronavírus

Os vilões da pátria amada

Manaus/AM - O ex-jogador do Vasco Célio Taveira, 79, morreu nessa sexta-feira (29), vítima da Covid-19. Célio estava internado há alguns dias em um hospital de João Pessoa, na Paraíba, mas o estado dele era muito delicado.

Ele acabou não resistindo e morreu na manhã de hoje. Taveira foi artilheiro do Vasco na década de 60 e é considerado um dos melhores atletas co clube, com a marca de 100 gol marcados.

Célio entrou para a história como o terceiro artilheiro brasileiro da Libertadores e também passou por clubes como Corinthians, Nacional e o Uruguai.