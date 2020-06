Ex-bbb Maria Melilo volta a ser internada com coronavírus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Maria Melilo voltou a ser internada com coronavírus nesta terça-feira (9). A ex-bbb postou no Instagram a foto de um quadro do hospital Sírio Libanês e pediu: "Orem por mim".

Esta é a segunda internação da campeã do BBB11, por Covid-19. Maria se sentiu mal no final de maio, e foi internada para realizar testes, que resultaram positivo para Covid-19. Ela deixou o hospital em seguida por não apresentar complicações.

Agora, ela teve uma piora no quadro. Segundo a assessoria da ex-bbb, Maria foi levada ao Sírio-Libanês após sentir muitas dores abdominais. Ela está sendo tratada pelo infectologista David Uip e passa por uma bateria de exames.