EUA: governo dará ajuda de até R$ 17 mil por família após casos de Covid-19 ultrapassarem 100 mil

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (27) o maior pacote de estímulo econômico da história do País, em meio à pandemia do coronavírus. A medida prevê um orçamento de mais de US$ 2 trilhões (cerca de R$ 10 trilhões) para tentar aliviar o impacto econômico.

Os Estados Unidos ultrapassaram, também nesta sexta, a marca de mais de 100 mil pessoas contaminadas por coronavírus.

O pacote de estímulo inclui inclui pagamentos diretos de US$ 3.400 (cerca de R$ 17 mil) para famílias com quatro pessoas; US$ 350 bilhões em empréstimos com garantia do governo para pequenas empresas e ONGs que mantêm trabalhadores na folha de pagamento, além de US$ 32 bilhões (R$ 160 bilhões) em subsídios para companhias aéreas, informou a assessoria do presidente Donald Trump.