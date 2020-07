Estudo revela 6 tipos diferentes de coronavírus

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Um estudo revelou que seis maneiras diferentes de a Covid-19 se manifestaram em pacientes infectados e estão relacionadas com a gravidade da doença. A pesquisa é de cientistas ingleses do King's College London, do Reino Unido e foi publicado na última quinta-feira (21). Para isso, foi necessário o uso de um aplicativo rastreador de sintomas do vírus.

De acordo com o Sistema Globo, os seis tipos da Covid-19 descobertos pelos pesquisadores são os seguintes:

1. Como uma gripe, sem febre — dor de cabeça, perda de olfato, dores musculares, tosse, dor no peito, sem febre

2. Como uma gripe, com febre — dor de cabeça, perda de olfato, tosse, dor de garganta, rouquidão, febre, perda de apetite

3. Gastrointestinal — dor de cabeça, perda de olfato, perda de apetite, diarreia, dor de garganta, dor no peito, sem tosse

4. Tipo severo, nível 1 — dor de cabeça, perda de olfato, tosse, febre, rouquidão, dor no peito, fadiga

5. Tipo severo, nível 2 — dor de cabeça, perda de olfato, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, fadiga, confusão mental, dor muscular

6. Tipo severo, nível 3, quadro respiratório e abdominal — dor de cabeça, perda do olfato, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, fadiga, confusão mental, dor muscular, falta de ar, diarreia, dor abdominal

A publicação alerta que o estudo ainda não passou pela etapa necessária para publicação como artigo em revistas científicas. Além disso, a pesquisa se refere a tipos da doença de acordo com sintomas, e não se refere a outras cepas e mutações do vírus.