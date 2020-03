Em quarentena, Kéfera usa autobronzeador e surge completamente laranja

O dia de amanhã com o Covid -19

Em casa por conta da pandemia do novo coronavírus, Kéfera decidiu aplicar autobronzeador no rosto e corpo, mas o resultado não saiu conforme esperado.

Nos stories, a YouTuber mostrou que o produto havia lhe deixado com a pelo laranja.

"Olha a minha mão! Olha isso aqui. Estou uma cenoura manchada. Eles falavam que não manchava. Ficou bem uniforme. Estou me olhando no espelho e estou muito preocupada. Estou muito laranja. Era pra eu ficar bronzeada, não laranja. Na luz do dia fica pior ainda”, contou a atriz sobre a experiência.