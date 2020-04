Em entrevista a Rede BBB, Gizelly quebra protocolo e Fernanda Keulla se desespera: 'Coronavírus, meu Deus'

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

A advogada Gizelly foi eliminada do BBB20 nesta terça-feira (14) e ao sair da casa conversou com a apresentadora Fernanda Keulla, na Rede BBB. Ela falou sobre sua trajetória no jogo, intrigas e sua relação com os outros participantes.

Durante a entrevista, Keulla revelou que Gizelly alacançou 3,1 milhões de seguidores em suas redes sociais durante a participação no reality. A ex-sister não disfarçou a alegria. "Pelo amor de Deus, senhor", gritou ela. "Colocaram o 'negocinho' (selo de verificação), tenho até assessor", comemorou.

Após a conversa, Gizelly quebrou as orientações do Ministério da Saúde em não ter contato físico devido a pandemia da Covid-19 e abraçou Fernanda Keulla, que ficou desesperada e gritou: 'Coronavírus, meu Deus'.

Gizelly se desculpou e lembrou que os confinados não tem noção da gravidade do vírus. O abraço da advogada na apresentadora ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.