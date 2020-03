Em combate ao coronavírus, Shawn Mendes doa mais de R$800 mil para hospital

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

O cantor Shawn Mendes doou US$ 175 mil, cerca de R$892 mil reais a uma instituição em Toronto, no Canadá, para ajudar no combate ao coronavírus. A informação foi divulgada pelo site da revista Varety.

“Fizemos uma doação ao hospital SickKids esta semana para ajudar a apoiar a triagem urgente e a prevenção do Covid-19 em minha cidade natal, Toronto. No próximo mês, todas as doações da Fundação Shawn Mendes irão para o SickKids, ajudando também a comunidade ao redor do mundo”, explicou o cantor.

Devido a pandemia do vírus, outros artistas também já contribuíram para combater a doença. Xuxa anunciou uma doação no valor de R$ 1 milhão para o Sistema Único de Saúde (SUS). Eduardo Costa também contribuiu com o valor de R$ 2,5 milhões ao Ministério da Saúde. Os atores Ryan Reynolds e Blake Lively decidiram doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá.