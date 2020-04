Durante pandemia, Equador retira 150 corpos jogados em ruas e dentro de residências

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Os corpos de 150 pessoas foram removidos do meio de ruas e de dentro de residências da cidade de Guayaquil, no Equador, depois do caos ocorrido naquela cidade devido à pandemia do novo coronavírus que atrasou esse serviço. Ainda não se tem informação se todas as pessoas mortas estavam infectadas com o Covid-19.

Segundo site Globo, os cadáveres foram retirados por uma força-tarefa conjunta militar e policial criada pelo governo para lidar com essa emergência, confome informou o porta-voz Jorge Wated.

Wated reconheceu as falhas do "sistema funerário" em Guayaquil, o que fez com que o serviço dos médicos legistas e das funerárias não atendessem rapidamente aos casos de mortes nas residências no meio do toque de recolher de 15 horas estabelecido no país.

A província de Guayas cuja capital é Guayaquil, concentra 70% dos casos da Covid-19 no Equador, que tem 2.758 infectados e 98 vítimas fatais desde 29 de fevereiro.