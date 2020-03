Disney anuncia o fechamento de parques por causa do coronavírus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Os parques da Disney em Orlando e Paris devem fechar as portas neste domingo (15), devido a pandemia de coronavírus. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (12).

De acordo com a Folha de São Paulo, os parques não devem receber o público até o fim de março e os cruzeiros da companhia também vão deixar de circular. A medida vem após a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo.

O Brasil tem mais de 70 casos confirmados da doença até esta quinta (11), segundo dados do o Ministério da Saúde.