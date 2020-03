Dirigente do Flamengo testa positivo para coronavírus mas jogo contra Portuguesa é mantido

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do Flamengo testou positivo para o coronavírus. No início do mês, esteve com a delegação e atletas do Flamengo por mais de 6 horas em uma aeronave. O jogadores foram submetidos ao teste mas o resultado só sai em algumas horas.

Apesar da notícia, A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) manteve a realização da partida, com portões fechados.