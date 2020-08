Diogo Nogueira testa positivo para Covid-19

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Diogo Nogueira anunciou nesta sexta-feira (31) que testou positivo para o novo coronavírus. O cantor passou a ter sintomas e chegou a adiar a live do Dia dos Pais antes mesmo de receber o resultado positivo. Ele teve febre na última quarta-feira, e perdeu o olfato, e ficou isolado em sua residência.

Agora, Diogo explicou que está se sentindo bem: "Tô aqui passando só pra dar um parecer sobre o resultado. O resultado deu positivo pra Covid. Eu já to aqui desde o início todo tratamento e tô super bem, só pra vocês saberem. Quero agradecer a todas as mensagens enviadas", disse ele, que garantiu: "Em breve estou de volta pra gente fazer as lives, sambar bastante e se divertir com muita alegria e muito amor".