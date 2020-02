De férias na Itália, Maisa teme coronavírus e desabafa com fãs

Maisa anunciou nesta quarta-feira (26) que havia chegado na Itália porém a noticia preocupou os fãs da apresentadora. O coronavírus, epidemia que tá rolando em alguns lugares do mundo, começou a se espalhar pelo país.

"Ok gente todo mundo já sabe q eu tô na Itália e tá rolando corona vírus assim como em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, que confirmaram um sr com o vírus. Não tem mais oq eu falar sobre isso, eu tenho acesso nada kkkkk Obg”, comentou no Twitter.

Na terça-feira (25) Maisa visitou o Museu Pio-Clementino, no Vaticano e ficou encantada com as artes, mas ao mesmo tempo preocupada com o risco de contaminação .

"Esse museu é muito cheio e tem um monte de gente tossindo e esirrando aqui. Estou fugindo porque vim sem máscara", contou.

O coronavírus já matou 11 e contaminou cerca de 300 pessoas na Italia, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil local.