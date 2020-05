Covid-19 aumenta o risco de trombose e embolia pulmonar, afirmam especialistas

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Pesquisadores descobriram que o processo inflamatório causado no organismo pela Covid-19 pode aumentar o risco do paciente desenvolver trombose venosa e em casos mais graves, embolia pulmonar.

Nas últimas semanas, equipes médicas de diversos países notaram que têm crescido o número de casos de pessoas que apresentaram a complicação.

Recentemente dois estudos, um na Holanda e outro nos Estados Unidos confirmaram que o risco em maior em pacientes em estágio grave da Covid-19 e em que já teve o problema ou tem histórico familiar propenso.

De acordo com as pesquisas, isso acontece porque o novo coronavírus usa receptores para penetrar no organismo. Eles acabam invadido o tecido das artérias e veias e causam inflamação nos vasos sanguíneos atrapalhando o processo de coagualução.

Os trombos se formam nas veias e artérias a partir desse problema causando a trombose venosa e arterial. E se eles se deslocarem pela corrente sanguínea até o pulmão, pode causar a embolia pulmonar que quase sempre é fatal.

Por isso, se você já teve trombose, tem problemas coronários, é obeso, ou tem histórico familiar de trombose na familiar, caso seja infectado com coronavírus deve ficar atento e ser acompanhado por um médico.

A trombose costuma aparecer com mais frequência nos membros inferiores (pernas), mas pode se manifestar em qualquer lugar, inclusive nos braços que ficam mais próximo do pulmão. Quanto mais próximo, mais perigoso, daí a necessidade do acompanhamento médico, uma vez que o problema pode matar.

Vale lembrar que o coronavírus ataca violentamente o pulmão, isso também é agravante no risco de desenvolver a embolia.