Coronavírus: Trump recebe resultado de teste

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Após decidir realizar o teste para coronavírus (covil-19), na última sexta-feira (13), o resultado de exame do presidente dos EUA, Donald Trump, deu negativo.

Um memorando em nome do médico do presidente diz que Trump continua sem apresentar sintomas, uma semana depois de participar de um evento onde estava a comitiva de Bolsonaro, incluindo Fábio Wanjngarten, chefe da Secom, diagnosticado com coronavírus.