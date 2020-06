Coronavírus: mais de 8 milhões de pessoas infectadas no mundo

O poder dos maus

O número de pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo já ultrapassou a marca de 8 milhões, sendo mais de 435 mil pessoas morreram com a doença, segundo dados divulgados pelo Sistema Globo nesta segunda-feira (15).

No ranking mundial de casos de coronavírus, os Estados Unidos lidera com mais de 2 milhões de casos confirmados e 118.023 mortes. O Brasil segue em segundo lugar e registra 891.556 casos da doença e atingiu 44.118 mortes em todo o país, ainda de acordo com a publicação.