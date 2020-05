Coronavírus: jornalista chora ao exibir reportagem sobre médico que se fantasiou para reencontrar filho

Não ao lockdown em Manaus

Ao exibir uma reportagem sobre um médico que trabalha na linha de frente em combate ao coronavírus e se vestiu de dinossauro para ver o filho, a repórter Natália Ariede, da TV Globo, não conteve as lágrimas e se emocionou.

O médico Juan Lambert se fantasiou de dinossauro para reencontrar o filho, o pequeno Lucca de apenas 4 anos. Eles estavam há mais de 30 dias sem se ver e a ideia surgiu para que Juan pudesse rever a criança sem correr o risco de contaminá-la.

"Eu gravei a entrevista, já sabia tudo o que ele tinha dito e agora me emocionei de novo aqui com a edição que o pessoal colocou no ar", disse Natália. O apresentador do telejornal, Rodrigo Bocardi, também se mostrou emocionado: "Quer fazer o que comigo com esse vídeo, Natália? Nossa, que coisa", disse.