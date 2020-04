Coronavírus: Japão declara estado de emergência

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

O Japão entrou em estado de emergência nesta terça-feira (7), declarado pelo primeiro-ministro Shinzo Abe. O período vai ter duração de um mês para Tóquio e em outras seis regiões do país, como medida de combate à proliferação dos casos de Covid-19. Cerca de 50 milhões de japoneses serão atingidos pelo estado de emergência, segundo site de notícias da Globo.

“Por considerar que existe o temor que a situação afete gravemente a vidas das pessoas e a economia, declaro o estado de emergência. Vamos suspender a medida quando tivermos certeza de que não é mais necessária”, disse o primeiro-ministro.

Na prática, a situação não permite ao Japão adotar medidas de confinamento estrito, mas possibilita a recomendação para que as pessoas fiquem em casa e determinação do fechamento temporário do comércio e estabelecimentos não essenciais.

Osaka, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo e Fukuoko são outras regiões atingidas pelo decreto. O país possui quase 4 mil casos e 80 mortes por Covid-19. Os casos são considerados baixos, levando em consideração pelo país ser vizinho da China. Contudo, os casos aumentaram nas últimas semanas em Tóquio e Osaka.

O governo japonês também anunciou um dos maiores pacotes financeiros do mundo contra a crise do coronavírus, com 108 trilhões de ienes, o equivalente a R$ 5 trilhões.