Coronavírus faz Ronaldinho ser submetido a exame em presídio no Paraguai

As agressões a jornalistas em Manaus

Nesta quarta-feira (11), Ronaldinho Gaúcho recebeu visita de médicos na cela onde está detido, em um presídio localizado em Assunção, no Paraguai.

Segundo o Estadão, a visita foi para a realização de testes do Coronavírus. Todos os outros detentos passaram pelo procedimento. No Paraguai, eventos e shows públicos e privados foram suspensos pelo temor ao Coronavírus, após o primeiro caso ser confirmado no País.