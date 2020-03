Coronavírus: Espanha tranca 47 milhões de pessoas em casa

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

O estado de emergência foi decretado na Espanha, neste sábado (14), pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, devido ao novo coronavírus. Medidas restritivas de movimentação foram estabelecidas em todo o país que possui mais de 47 milhões de habitantes. As pessoas estarão proibidas de deixarem suas casas, exceto se o deslocamento for extremamente necessário, como ir ao trabalho, comprar alimentos e medicamentos ou ir ao hospital.

As medidas serão mantidas por 15 dias, de acordo com o primeiro-ministro espanhol, iniciando na próxima segunda-feira (16). Lojas serão fechadas, com apenas farmácias e locais que vendem alimentos e produtos de necessidade básica sendo mantidos em funcionamento. Medidas econômicos de apoio aos trabalhadores devem ser anunciadas e ar forças armadas devem atuar no combate ao vírus, ainda de acordo com o primeiro-ministro.

Na Espanha, os casos de coronavírus confirmados são superiores da 5,7 mil e 136 mortos, sendo o segundo país mais afetado com a doença na Europa.