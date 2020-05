Coronavírus: Entenda por que puxar a máscara para o queixo eleva o risco de contágio

A Culpa é do Supremo

Diante da pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras protetoras tornou-se obrigatório. E o novo hábito vem com alguns erros de principiante no seu manuseio.

Puxar o tecido para o queixo na hora de falar, comer e até mesmo para tocar o rosto, pode te expor a um risco grande.

Parece algo bobo, mas os especialistas explicam 3 motivos:

- não se deve tocar na máscara durante o uso, e se isso acontecer é indicado substituir a máscara por outra. Porque ao tocar o tecido você rompe a barreira protetora do item, e fica exposto a contaminação.

- a máscara filtra as bactérias e os vírus do ambiente, que ficam presos na parte externa do tecido, ao puxar a máscara a parte externa entra em contato com seu rosto e suas mãos, possibilitando o contagio.

- ao tirar a máscara você perde a proteção e uma simples conversa pode te infectar.