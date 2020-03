Coronavírus: Atitudes que devem ser tomadas com roupas ao retornar para casa

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O isolamento social foi consolidado, mas ao sairmos para fazer compras, será que não há riscos? Segundo o Diário de Pernambuco, o infectologista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais Mateus Westin, que foi entrevistado pelo Estado de Minas, com as melhores práticas de manter-se protegido do vírus.

O que fazer com roupas e acessórios ao voltar para casa?

Bijuterias e acessórios

A principal dica para combater o novo coronavírus é não utilizar bijuterias, anéis, colares, brincos e relógios. Isso porque a higienização periódica desses objetos é muito difícil e pelas reentrâncias e estruturas que são difíceis de serem higienizadas.

Além disso, como estes acessórios ficam em contato com a pele, quando estamos na rua, entram em contato também com outras pessoas e outros objetos.

Assim, estes objetos podem ser uma boa fonte de propagação da infecção.

Mateu Westin recomenda que, ainda assim se a pessoa quiser utilizá-los, o ideal é fazer uma higienização com álcool 70% toda vez que chegar em casa. Assim como em objetos como óculos de grau, bolsas e carteiras.

Roupas e calçados

No caso de itens mais essenciais, como vestuário e calçados, o recomendado é deixar o calçado próximo à porta, logo na chegada em casa, assim como a roupa do corpo.

Depois, os itens devem ser separados para lavar.

Posterior, a recomendação é fazer toda a higienização das mãos e um banho para fazer a limpeza completa do corpo. Isso ajuda a prevenir eventuais secreções que tenham entrado em contato com a pessoa.