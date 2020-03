Com suspeita de coronavírus, Luísa Mell faz desabafo: 'não imaginam a tristeza'

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Luisa Mell contou aos seguidores que está com suspeita de coronavírus, aguardando o teste para confirmar ou descartar a Covid-19.

A ativista ambiental falou sobre o assunto em um post no Instagram, ao pedir ajuda para um cavalo em situação de abandono e maus-tratos. "Eu (Luisa Mell) estou doente, isolada. Ainda não tenho o resultado para saber se é corona", disse ela, que contou que continua com o trabalho via redes sociais e através de suas equipes: "Mas os pedidos não param. Olhem a situação deste cavalo. Nossa equipe já está no local. Já está sendo resgatado. Eu imploro que quem puder nos ajude. Não teremos eventos de adoção tão cedo. Estamos com dois abrigos lotados...".

Em seguida, Luísa desabafou sobre não poder ter contato com os seus parentes por suspeitar de ter contraído o vírus: " Sei que é um momento difícil para todos. Vocês não imaginam que tristeza não poder nem abraçar meu filho. Não poder visitar meus pais. Me afastar de tudo e todos que amo.".

Por fim, ela aconselhou os seguidores e fez um pedido aos políticos: " Mas temos que ter responsabilidade. Por todos! Quem puder fique em casa. Qualquer sintoma de gripe, se isole. Vamos enfrentar isto sem abraços mas com solidariedade! Nosso trabalho não pode parar. Meus mais sinceros agradecimentos a todos os profissionais de saúde. Nossos veterinários, que continuarão a trabalhar no Inst. E claro, todos os médicos e enfermeiros. Merecem todo nosso apoio, respeito e eterna gratidão. Aos políticos deste país: que tal destinarem o dinheiro do fundo partidário para a saúde??? Ajam uma vez na vida pelo povo. Por todos nós.".