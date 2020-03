Com sintomas de coronavírus, Luísa Mell se desespera: ‘marido internado, só quero chorar’

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

A ativista de animais, Luisa Mell, publicou nas suas redes sociais, na noite deste domingo (22), que está com pneumonia e com o marido internado, ambos com suspeita de coronavírus.

“Eu e meu marido estamos com pneumonia. Provavelmente por conta do covid-19. Não é certeza só pq o exame ainda não ficou pronto( fizemos há 1 semana). Para meu desespero, meu marido foi internado. Eu vou me tratar em casa. Resolvi fazer este post para mais uma vez alertar que não é uma gripezinha. Vocês não tem ideia da diferença no pulmão em 1 semana. É sério. Muito sério. Graças a Deus estamos em um ótimo hospital. Mas e quando tudo tiver lotado? Quando não tiver leito para todos? Pelo amor de Deus fiquem em casa e rezem por nós. Meu filho também teve febre. Tõ arrasada amigos. Só tenho vontade de chorar. Deus nos proteja”, disse Luísa.