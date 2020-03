Com pneumonia, jornalista que apresentou Jornal Nacional é levado às pressas a UTI

Brasil acorda da hipnose do falso mito

O jornalista Marcelo Magno, da Rede Clube, do Piauí, e que apresentou o Jornal Nacional durante o rodízio de apresentadores, foi levado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Teresina, com um quadro de pneumonia.

Em nota, a Rede Clube informou que Marcelo fez exames para coronavírus, mas que até o momento nenhum deu positivo. O jornalista está sendo medicado com antibióticos e vem tendo um acompanhamento mais forte da equipe médica, que optou por intubar o paciente para que o tratamento faça efeito de forma mais rápida.

Leia a íntegra da nota da emissora:

Sobre o estado de saúde do nosso amigo Marcelo Magno, apresentador do Piauí TV 1, o mesmo está internado desde o fim de semana. Durante a madrugada desta quarta-feira (18), o quadro agravou-se e, por causa do cansaço, os médicos optaram por jntuba-lo. A opção de intubar, segundo os médicos, é que nesses casos o tratamento surte efeito mais rapidamente.

Até o momento, nenhum exame deu positivo para o coronavírus. Marcelo está sendo tratado de uma pneumonia, está tomando antibióticos e foi levado para a unidade de tratamento intensivo para que tenha um acompanhamento mais efetivo da equipe médica.

Nós seguimos acompanhando o quadro dele e qualquer nova informação, você vai ter em nossos telejornais.