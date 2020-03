Com medo de coronavírus, Mayra Cardi diz temer pessoas com ‘olhinho puxado'

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Mayra Cardi viajou com o marido para comemorar o aniversário dele. No Instagram, a influencer fez uma série de stories relatando a situação nos aeroportos com o surto de coronavírus.

“A situação da galera tá assim… só máscara. Uma pessoa tosse a gente já fica desesperado. E quando a gente vê então que a pessoa tem olhinho puxado que a gente sabe de onde vem? Desesperador. Se eu vejo um grupo de chineses, eu entro em colapso”., disse.

O comentário foi detonado pelos internautas que acusaram a empresária de xenofobia.

"Comentário desnecessário e infeliz desta dita senhora!”, disse um seguidor. "Manda essa mulher calar a boca só fala merda”, opinou outro.