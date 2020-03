Com a cueca arriada, Saulo Pôncio surge em momento íntimo no banheiro

Wilson Lima sai do limbo

Em meio a quarentena, Saulo Pôncio divertiu os seguidores ao postar foto em um momento íntimo, nesta sexta (27).

Na imagem, o vocalista da UM44K aparece sentado em um vaso sanitário com a cueca arriada e ainda fazendo biquinho para a foto.

No reflexo é possível notar uma vista linda que dá para o mar, o que causou inveja nos seguidores. "Com uma vista dessa não ia sair mais do banheiro também", brincou um fã.