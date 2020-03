Com 1,3 bilhão de habitantes, Índia impõe maior confinamento da história

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, decretou nesta terça-feira (24) o maior confinamento da história, ordenando que todos os 1,3 bilhão de habitantes do país fiquem em casa pelas próximas três semanas.

A medida é uma tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus no país, que é segundo mais populoso do mundo. O governo não abrirá nenhum tipo de exceção, como por exemplo para profissionais de saúde.

"Haverá uma proibição total de sair de suas casas", afirmou o premiê em um discurso na TV. "Todos os distritos, todas as ruas, todas as vilas vão entrar em confinamento”.

A medida passa a valer a partir de meia-noite desta quarta (25, tarde de terça no Brasil).

Até o momento segundo os dados da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, a Índia teve 519 casos confirmados de coronavírus e dez mortes.