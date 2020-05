Apresentador do SBT chora ao descobrir que mãe venceu a Covid-19 no Dia das Mães

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

MINHA MÃE VENCEU A COVID!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/YM0IuaVZAy — Pedro Certezas (@pedrocertezas) May 10, 2020

O ator e apresentador do SBT Rio, Pedro Certezas, emocionou seguidores com um vídeo públicado neste domingo (10), onde chorou ao descobrir que a sua mãe se recuperou do coronavírus (Covid-19).

"A minha mãe venceu a Covid-19", disse Pedro nas redes sociais.

Segundo o apresentador, a mãe, que é diabética e asmática teve complicações e chegou a ficar entubada durante alguns dias. Porém, neste domingo ela ligou e avisou que estava melhor. O momento foi registrado em vídeo e Pedro não conteve a emoção.

​