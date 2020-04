Após 'susto' em políticos do Amazonas, Davi Alcolumbre diz estar curado do coronavírus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta quinta-feira (2), que está curado do novo coronavírus e que deve retornar nesta sexta-feira ao trabalho.

Alcolumbre fez o teste para detectar coronavírus durante uma visita a Manaus, no início de março, após ter encontrado com a comitiva do presidente Bolsonaro, que teve mais de 20 infectados. O primeiro resultado, porém deu negativo. A contraprova saiu cinco dias depois, com o resultado positivo para a covid-19.

O presidente do Senado se encontrou com o governador Wilson Lima, os Senadores Omar Aziz e Eduardo Braga e os deputados Marcelo Ramos e Alberto Neto. Todos fizeram o teste, mas o reultado foi negativo.