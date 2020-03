Após ser detonado na web, Roberto Justus justifica áudio polêmico sobre coronavírus

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Roberto Justus usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para se justificar sobre o seu áudio vazado de uma conversa com Marcos Mion, em que dá sua opinião sobre o coronavírus, preocupado com a economia e minimizando as mortes pela doença.

O apresentador e ricaço de 64 anos foi zoado por se referir "aos velhinhos" como se não fizesse parte do grupo de risco (idosos). No vídeo, ele diz que está isolado por conta de sua idade, mas continua dizendo que a sociedade está "exagerando" na dose de cuidado, pois está "parando a economia brasileira".

Ouça também o áudio que vazou da conversa de Justus com Marcos Mion.