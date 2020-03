Após lamber vaso sanitário em desafio, influencer testa positivo para coronavírus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O influenciador digital Larz anunciou no Twitter, nesta quarta-feira (25), que foi hospitalizado após ser diagnosticado com Covid-19. Há cinco dias, o jovem publicou um vídeo onde fazia o Coronavirus Challenge (Desafio do Coronavírus), que consiste em lamber um vaso sanitário.

"Meu teste para coronavírus deu positivo”, escreveu ele. Esse tipo de atitude anti-higiênica contraria todas as orientações de saúde em meio a pandemia do vírus.