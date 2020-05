No Amazonas, diretor de presídio e oito detentos são diagnosticados com Covid-19

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - Oito detentos e três servidores e o diretor da Unidade Prisional de Tabatinga (UPT), testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada nessa sexta-feira (8), pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Dos presos, um está internado em um hospital da cidade e sete recebem atendimento na própria UPT.

Além deles, o diretor da unidade e dois servidores também foram diagnosticados com a Covid-19. De acordo com a Seap estes já estão afastados de suas funções e seguem fazendo o tratamento médico em casa.

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando testes rápidos nos demais detentos e colaboradores da unidade. Os resultados estão sendo aguardados.

Atualmente, a população carcerária no presídio de Tabatinga é de 126 internos.Os doentes foram isolados do demais e estão sendo monitorados para evitar a propaçaão do vírus.