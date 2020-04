Jornalista do SBT acusou emissora de negligência antes de morrer por coronavírus

Wilson Lima, o governador do lockdown

Morto por coronavírus na segunda (13), o editor de imagens do SBT Rio, José Augusto Nascimento Silva, havia denunciado a emissora por negligência.

De acordo com o ‘Notícias da TV’, José havia enviado áudios de Whatsapp acusando o SBT de manter profissionais trabalhando mesmo com sintomas de Covid-19.

“Nenhum lugar no Rio de Janeiro tem mais casos suspeitos que no SBT. (...) Eu agora estou sob suspeita, inclusive com atestado de 14 dias que o doutor deu porque me calcei, sabe que não sou burro. Se tiver que processar essa turma eu vou processar. Acho de uma irresponsabilidade tremenda”, disse ele, se mostrando preocupado em relação à apresentadora Isabele Benito, que havia informado os superiores de que o marido estava com suspeita da doença, mas ainda continuou trabalhando por uma semana até ser testada positivo para o vírus.

“Estou revoltado, não só por mim, mas também pelos meus colegas. E ela continua apresentando o jornal. Dane-se os merchans, dane-se os comerciais, dane-se tudo. Ela tá com corona, pode ser assintomática, mas vai matar uma porção de gente”, disse revoltado com o fato de Isabele ter sido obrigada a ir trabalhar mesmo com a suspeita de coronavírus.

José havia tido contado com Isabele. Após a confirmação de Covid-19 em Benito, Ele e mais 34 profissionais do jornalismo foram afastados.

No fim de março, o editor de imagens foi internado duas semanas após conseguir o atestado. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e foi para a UTI, onde morreu na segunda aos 57 anos.

O SBT Rio informou à publicação que está apurando internamente o caso.