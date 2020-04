Funcionário do SBT morre por complicações do coronavírus antes de conhecer a filha

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

O SBT anunciou nesta quarta-feira (22) a morte do segundo funcionário por conta do coronavírus, o cinegrafista Robson Thiago Mesquita, conhecido como Tio Chico.

“Neste momento de profunda dor e consternação, a emissora se solidariza com seus familiares e se junta à dor de todos aqueles que estão sofrendo a perda de seus entes queridos, permanecendo na luta coletiva que o mundo está vivenciando contra a pandemia”.

O colunista Leo Dias, que trabalhou com Robson no programa “Fofocalizando”, lamentou a morte nas redes sociais: “Este período tem sido bem difícil pra mim em vários sentidos. Mas nada se compara ao que aconteceu esta madrugada: TIO CHICO, o cara mais fiel a mim no Sbt Rio. Ele me atualizava sobre tudo o que aconteceu e ainda me levava diariamente pra casa, Meu Deus: por que ele? Acabou de nascer sua primeira filha... à família, minhas condolências e estou aqui pro que vcs precisarem”.

Segundo o “Notícias da TV”, Robson teve complicações devido a doença e morreu antes de conhecer a filha recém-nascida.