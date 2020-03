Rodrigo Maia pede desculpas à China após Eduardo Bolsonaro 'culpar' país por coronavírus

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Após o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) “culpar” a China pela pandemia do novo coronavírus, em uma rede social nesta quarta-feira (18), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu desculpas ao país chinês e ao embaixador do país no Brasil, Yang Wanming, e chamou de "palavras irrefletidas” se referindo ao filho do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a Folha de São Paulo, Maia rebateu a fala do deputado e escreveu no Twitter: "A atitude não condiz com a importância da parceria estratégica Brasil-China e com os ritos da diplomacia. Em nome de meus colegas, reitero os laços de fraternidade entre nossos dois países. Torço para que, em breve, possamos sair da atual crise ainda mais fortes".

Ainda de acordo com a publicação, em resposta ao filho do presidente Jair Bolsonaro, o embaixador criticou Eduardo Bolsonaro em uma série de tuítes e disse que as palavras de Eduardo Bolsonaro "vão ferir a relação amistosa" com o Brasil e faz um alerta ao deputado: "precisa assumir todas as suas consequências".

Na perfil oficial da representação diplomática, no Twitter, afirmou que, "ao voltar de Miami, (Eduardo Bolsonaro) contraiu, infelizmente, vírus mental, que está infectando a amizades entre os nossos povos".