Tenista brasileiro Thiago Wild testa positivo para o novo coronavírus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O tenista brasileiro Thiago Wild testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). O atleta, de 20 anos, postou um vídeo na rede social Instagram na noite de ontem (24), em que revela ter começado a sentir os primeiros sintomas - gripe e febre - há cerca de dez dias.

“Eu vou ficar bem, já venho me sentindo bem nos últimos dias, mas estou passando aqui, principalmente, para alertar todo mundo que tem que ficar em casa, que tem tomar cuidado com isso, que é uma doença séria, mas pode ser controlada com a força de todo mundo".

O jovem tenista - segundo melhor do país,atras apenas de Thiago Monteiro - se destacou após vencer o ATP 250 de Santiago, no Chile, em 1º de março. Aos 19 anos, Wild entrou para história se tornando o mais jovem brasileiro a conquistar um ATP, superando o catarinense Gustavo Kuerten (Guga) que foi campeão de Roland Garros (França), em 1997, quando tinha 20 anos. Atualmente, Wild ocupa a 114ª posição no ranking mundial,trás apenas de Thiago Monteiro (82ª).