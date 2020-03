Presidente do Grêmio é diagnosticado com Covid-19 e clube entra em alerta

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Mais um dirigente do Grêmio foi diagnosticado com Covid-19, nesse domingo (23). Romildo Bolzan Júnior, o presidente do clube, testou positivo para doença e está em isolamento domiciliar, ele é o 4º membro a ser infectado pelo novo coronavírus.

De acordo com uma nota divulgada pela assessoria do Tricolor, apesar de confirmada a doença, o dirigente está estável. Bolzan tem 60 anos e por isso, já está no grupo de risco indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os médicos acreditam que ele tenha se contaminado durante um jantar que participou junto com outros líderes do Grêmio durante um jantar com a diretoria do Inter na Gre-Nal da Libertadores.

Com a confirmação o clube inteiro está em estado de alerta e deve realizar exames nos próximos dias.