Índia é 3º país a superar 1 milhão de casos de coronavírus no mundo

A Índia proibiu as pessoas de saírem de casa durante a pandemia do novo coronavírus. A medida começou em março e foi decretada pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Segundo o site UOL, cerca de 1,3 bilhão de habitantes de "todos os distritos, todas as ruas, todas as vilas" do segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China, estavam proibidos de sair de casa. Na época, o país indiano registrava apenas 536 casos da Covid-19 e 10 mortes.

Ainda de acordo com a publicação, a Índia atingiu o número em 17 de julho, quando se tornou o terceiro país no mundo a superar 1 milhão de contágios pelo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

O MIT projeta 287 mil novos contágios por dia, mais que o triplo da previsão para os Estados Unidos, o segundo colocado da lista.