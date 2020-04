Com suspeita de coronavírus, Sikêra Jr. fala sobre boato de estar com pulmões comprometidos

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Afastado da TV com suspeita de coronavírus, Sikêra Jr. deve voltar ao ar ainda nesta quarta-feira (29) para desmentir os boatos de que está com os pulmões comprometidos.

O apresentador do “Alerta Nacional” aguarda o resultado do teste para coronavírus e gravará a participação no programa de casa.

“Estamos aguardando o resultado da contraprova do exame da Covid-19. Enquanto o teste não sair, pedimos para ele permanecer em casa, por precaução. O resultado deverá sair logo e, se tudo correr bem, ele retoma ao trabalho normalmente na próxima segunda”, informou a TV A Crítica ao colunista Leo Dias.

Sikêra se afastou da atração após passar mal no último dia 22 com os sintoma de Covid-19.

A filha de Sikêra, Larissa Siqueira, também se manifestou nas redes sociais: “Negar que meu pai está no hospital não é negar que ele está doente. Ele está doente, sim. Ele está se cuidando, está se tratando e está se recuperando em casa. A fantasia, a mentira, as notícias falsas são que ele está no hospital, que ele está internado, que ele está em estado crítico, que ele está na UTI. Isso é mentira!”, disse.