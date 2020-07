Garota de programa testa positivo para coronavírus e causa pânico entre moradores

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Uma garota de programa testou positivo para coronavírus e causou alarme entre os habitantes da cidade de Módica, na Itália. Isso porque é difícil localizar as pessoas com quem ela teve contato, num período de 14 dias.

As autoridades de saúde pediram publicamente para que as pessoas que tiveram contato com a jovem para realizarem o teste. De acordo com o site UOL, a urgência em identificar essas pessoas é para evitar a proliferação do vírus na cidade, que tem aproximadamente 54 mil habitantes.