Gabriela Prioli é confundida com Pugliesi após polêmica da festa durante quarentena

A comentarista na CNN Brasil, Gabriela Prioli, foi confundida com a digital influencer Gabriela Pugliesi, envolvida em polêmica após ter feito uma festinha em casa em meio a pandemia do coronavírus.

No twitter, Prioli comentou sobre o assunto: "Pessoal, apenas pra deixar claro. Sou Gabriela, meu sobrenome começa com a letra 'P', mas não fui eu quem deu uma festa. Não tava entendendo nada, até que uma seguidora veio me explicar".

O jornalista Ariel Palacios, correspondente do canal concorrente GloboNews, defendeu Prioli nas redes sociais. "Aviso aos semi-analfabetos & apressados das redes: Prioli e Pugliesi são sobrenomes diferentes. Ambos começam com 'P' e terminam com 'i'. Mas,as letrinhas do meio são diferentes. Tal como 'Peres' e 'Papadoupolos'. Os 2 começam com 'P' e terminam com 's'. No entanto,são diferentes".