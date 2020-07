Fórmula 1 tem primeiro caso de piloto com Covid-19 às vésperas de GP na Inglaterra

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

O mexicano Sergio Pérez, da equipe Racing Point, é o primeiro piloto a testar positivo para Covid-19 na Fórmula 1. O caso foi confirmado nesta quinta-feira (30), às vésperas do início do Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra. O piloto estava isolado desde hoje cedo quando o seu exame apontou resultado inconclusivo, de acordo com a F-1.

Além do piloto, outros integrantes da equipe também vão ficar em quarentena por terem contado com Sérgio Perez.

O mexicano deve perder as duas etapas do GP de Silverstone que serão realizadas neste fim de semana e no próximo, isso porque o período de quarentena na Inglaterra, para quem testou positivo para o novo coronavírus, foi ampliado de 7 para 10 dias.

Pérez deve ser substituído por um dos pilotos reservas da Mercedes, o também mexicano Esteban Gutierrez ou pelo belga Stoffel Vardoorne.