Novos casos de coronavírus faz Pequim confinar 11 bairros e cancelar volta às aulas

Moradores de onze bairros de Pequim, na China, foram pegos de surpresa com o anúncio de um novo confinamento e a notícia de que novo casos de coronavírus estavam se espalhando pela região. E por protocolo de segurança, as aulas que seriam retomadas na próxima segunda-feira (15), foram adiadas.

A origem do novo surto pode estar relacionada as tábuas contaminadas de salmão, peixe comercializado em um mercado atacadista em Xinfadi, que foi imediatamente fechado pelas autoridades para passar por um processo de higienização e desinfecção.

Nesse sábado, seis casos foram confirmados e atrelados ao consumo do peixe comprado no local. Por conta disso, todas as áreas escolas que ficam na redondezas foram fechadas também.

Outros mercados visitados pelas pessoas infectadas também tiveram que baixar as portas temporariamente.

Por segurança, outras redes grandes de supermercados também decidiram suspender a venda de salmão e recolheram o produto.

A cidade que já tinham cinco casos confirmados da Covid-19 no último sábado (6), durante a semana rastreou outros três. Hoje (13), mas sete caso foram notificados nos últimos dias.