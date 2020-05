Whindersson Nunes anuncia leilão de roupas e renda será doada para combate ao coronavírus

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

O youtuber Whindersson Nunes anunciou nesta sexta-feira (08), no Instagram, que vai leiloar as roupas que usou no especial gravado para a Netflix e que a renda será revertida para o combate ao coronavírus.

"Essa foi a maior conquista da minha vida. Meu show no Netflix pra 20 mil pessoas em um lugar que amo muito, na minha blusa está escrito 'Filho do sol do equador', trecho do hino do Piauí, no meu pescoço um colar de prata escrito uma palavra chave para um piada incrível. Tem muito significado pra mim, vou leiloar essas peças a quem interessar, e todo dinheiro tbm irá pra combater a bactéria filha da puta, o microbio do caralho que é o COVID-19", escreveu.

Whindersson não deu detalhes sobre o dia e nem como vai funcionar o leilão e as doações.