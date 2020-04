Vacina para Covid-19 pode ficar pronta ainda em 2020, diz Pfizer

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

A empresa farmacêutica norte-americana Pfizer afirmou nesta terça-feira (28) que uma vacina para a Covid-19 poderá ficar pronta ainda em 2020, para uso emergencial nos Estados Unidos.

Segundo a editora Dow Jones Newswires, o CEO da Pfizer, Albert Bouria, informou em entrevista que os testes já começaram na Alemanha e podem iniciar na próxima semana nos EUA, caso as autoridades autorizem. Ele afirma que os resultados do estudo podem estar disponíveis e maio e caso os testes de segurança forem bem-sucedidos, a distribuição para uso emergencial poderá começar no outono (estação que no Hemisfério Norte vai de setembro a dezembro).