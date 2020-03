Presidente assina decreto e institui comitê de crise para tratar do coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Um decreto presidencial foi publicado nesta segunda-feira (16), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), instituindo o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19

Segundo a Agência Brasil, o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto coordenará os trabalhos do comitê em conjunto com outros 14 ministros de estado, além de presidentes e/ou dirigentes da Advocacia Geral da União, Banco Central, Banco do Brasil, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Caixa Econômica Federal, e também com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e a Coordenadoria do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em virtude da pandemia do coronavírus, onde mais de 230 casos já foram confirmados no Brasil.