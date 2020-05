Escritor Sérgio Sant'Anna morre aos 78 anos com suspeita de Covid-19

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Morreu neste domingo (10) o escritor Sérgio Sant'Anna, aos 78 anos, com suspeita de Covid-19, após passar uma semana internado no hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro.

Considerado um dos principais contistas do país, ele venceu três prêmios Jabuti, um deles pelo livro 'O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro'. Ele teve sua obra adaptada para o cinema e traduzida para o alemão, italiano, francês e tcheco. Durante a pandemia, ele continuava escrevendo e publicou contos inéditos.

A escritora Sonia Sant'Anna, irmã de Sérgio, usou as redes sociais para lamentar a perda: "É tão estranho saber que não vou mais ver aquele que conheci no dia mesmo em que nasceu. Lembro bem, foi na casa Casa de Saúde São José, no Humaitá. Eu, a irmã mais velha, tinha 4 para 5 anos. Haviam me prometido uma irmã, que se chamaria Vânia, e fiquei braba quando me participaram o nascimento de um irmão, o hospital estava em falta de meninas. Mas quando olhei pelo vidro do berçário, lá estavam vários bercinhos ocupados e com laço rosa, sinal de que existiam meninas disponíveis. Eles é que tinham preferido pegar um menino. Depois me conformei e nos tornamos bons amigos", escreveu.

Artistas e amigos lamentaram a morte e exaltaram o escritor.